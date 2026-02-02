Ausblick: One Mobikwik Systems legt Quartalsergebnis vor

One Mobikwik Systems lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird One Mobikwik Systems die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,800 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -9,480 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 13,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 3,10 Milliarden INR gegenüber 2,74 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -8,900 INR aus. Im Vorjahr waren -19,270 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 12,10 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 11,91 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

