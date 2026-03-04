Ausblick: OptimizeRx präsentiert Quartalsergebnisse

OptimizeRx lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird OptimizeRx die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,224 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei OptimizeRx noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll OptimizeRx mit einem Umsatz von insgesamt 30,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,36 Prozent verringert.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,746 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,100 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 108,1 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 92,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at