Ausblick: Overstockcom präsentiert Quartalsergebnisse

Overstockcom wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,483 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 494,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 92,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Overstockcom einen Umsatz von 257,2 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,507 USD, gegenüber -1,410 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,65 Milliarden USD im Vergleich zu 1,04 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net