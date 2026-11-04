Overstock.com Aktie
WKN: 645086 / ISIN: US6903701018
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Overstockcom präsentiert Quartalsergebnisse
Overstockcom wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,483 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 494,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 92,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Overstockcom einen Umsatz von 257,2 Millionen USD eingefahren.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,507 USD, gegenüber -1,410 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,65 Milliarden USD im Vergleich zu 1,04 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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