Ausblick: PaySign B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PaySign B wird am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PaySign B 0,030 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 30,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 19,9 Millionen USD gegenüber 15,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,070 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 77,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 58,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at