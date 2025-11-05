Peloton Interactive Aktie
WKN DE: A2PR0M / ISIN: US70614W1009
|Ausblick auf Bilanz
|
05.11.2025 21:32:00
Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Peloton Interactive gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 0,011 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Peloton Interactive nach den Prognosen von 16 Analysten im Schnitt 540,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 586,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,066 USD, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 2,45 Milliarden USD im Vergleich zu 2,49 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
