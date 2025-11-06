Peloton Interactive Aktie
WKN DE: A2PR0M / ISIN: US70614W1009
|Bücher geöffnet
|
06.11.2025 22:18:30
Peloton-Aktie steigt kräftig: Peloton schneidet beim Umsatz besser ab als erwartet
Im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Peloton Interactive starke Zahlen verbucht.
Beim Umsatz hatten die Experten 540,7 Millionen Millionen US-Dollar erwartet - tatsächlich konnte Peloton im Berichtsquartal Erlöse von 551 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren allerdings noch 586,0 Millionen US-Dollar umgesetzt worden.
Die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr hat Peloton indes auf 425 bis 475 Millionen US-Dollar angehoben. Zuletzt wurde ein positiver Free Cash Flow von 67 Millionen US-Dollar verzeichnet, die Trainingszeit pro Abonnent konnte um 5 Prozent gesteigert werden.
Die Peloton-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 7,60 Prozent höher bei 7,22 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Bildquelle: Eric Glenn / Shutterstock.com,nyker / Shutterstock.com
Analysen zu Peloton Interactivemehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Peloton Interactive
|5,79
|-7,24%
