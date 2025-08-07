Peloton Interactive Aktie
Peloton übertrifft Erwartungen: Aktie mit Gewinnen
Das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2025 ist für Peloton Interactive überraschend mit schwarzen Zahlen zu Ende gegangen. Das EPS lag bei +0,05 US-Dollar, vor Jahresfrist war noch ein Verlust von 0,080 US-Dollar angefallen. Analysten hatten zuvor mit einem Minus je Aktie von 0,068 US-Dollar gerechnet.
Die Peloton-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise 0,71 Prozent höher bei 7,12 US-Dollar.
Der Umsatz lag bei 606,9 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 643,6 Millionen US-Dollar) nach Analystenschätzungen von 580,2 Millionen US-Dollar.
Im Gesamtjahr erlöste Peloton 2,49 Milliarden US-Dollar und verschlechterte sich damit im Vorjahresvergleich, als noch Erlöse von 2,70 Milliarden US-Dollar in den Bücher gestanden hatten. Der Verlust lag unterdessen bei 0,30 US-Dollar je Aktie gegenüber -1,510 US-Dollar im entsprechenden vorherigen Zeitraum.
Die Peloton-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise 0,71 Prozent höher bei 7,12 US-Dollar.
