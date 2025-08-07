Peloton übertrifft Erwartungen: Aktie mit Gewinnen

Der Corona-Star Peloton hat zuletzt deutlich geschwächelt. Entsprechend gespannt hatten Anleger auf die Zahlen zum vierten Quartal gewartet.

Das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2025 ist für Peloton Interactive überraschend mit schwarzen Zahlen zu Ende gegangen. Das EPS lag bei +0,05 US-Dollar, vor Jahresfrist war noch ein Verlust von 0,080 US-Dollar angefallen. Analysten hatten zuvor mit einem Minus je Aktie von 0,068 US-Dollar gerechnet.

Der Umsatz lag bei 606,9 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 643,6 Millionen US-Dollar) nach Analystenschätzungen von 580,2 Millionen US-Dollar.

Im Gesamtjahr erlöste Peloton 2,49 Milliarden US-Dollar und verschlechterte sich damit im Vorjahresvergleich, als noch Erlöse von 2,70 Milliarden US-Dollar in den Bücher gestanden hatten. Der Verlust lag unterdessen bei 0,30 US-Dollar je Aktie gegenüber -1,510 US-Dollar im entsprechenden vorherigen Zeitraum.

Die Peloton-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise 0,71 Prozent höher bei 7,12 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at