Ausblick: Per Aarsleff A-S (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Per Aarsleff A-S (B) wird am 16.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 14,65 DKK. Dies würde einem Zuwachs von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Per Aarsleff A-S (B) 13,32 DKK je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Per Aarsleff A-S (B) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,92 Milliarden DKK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 8,20 Prozent gesteigert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 46,03 DKK im Vergleich zu 42,35 DKK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 22,46 Milliarden DKK, gegenüber 21,72 Milliarden DKK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at