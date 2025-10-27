Provident Financial Holdings Aktie

Provident Financial Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914318 / ISIN: US7438681014

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Provident Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Provident Financial lädt am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,300 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Provident Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 31,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 10,2 Millionen USD gegenüber 15,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,930 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 41,9 Millionen USD, gegenüber 60,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

