WKN: 914318 / ISIN: US7438681014

Rentable Provident Financial-Investition? 07.11.2025 16:05:06

NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Provident Financial von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Provident Financial-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Provident Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Provident Financial-Papier an diesem Tag 15,56 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Provident Financial-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 642,674 Provident Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (15,30 USD), wäre die Investition nun 9 832,90 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1,67 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Provident Financial jüngst 102,13 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
