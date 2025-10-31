NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Provident Financial von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Provident Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,14 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 58,343 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 917,15 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Papiers am 30.10.2025 auf 15,72 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 8,28 Prozent.

Am Markt war Provident Financial jüngst 103,10 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at