Rackspace Technology Aktie
WKN DE: A2QAH7 / ISIN: US7501021056
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rackspace Technology legt Quartalsergebnis vor
Rackspace Technology stellt am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,080 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 71,43 Prozent erhöht. Damals waren -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 14,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 671,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Rackspace Technology für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 574,0 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,269 USD, gegenüber -0,950 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 2,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,69 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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