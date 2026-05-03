Ausblick: Ratos (B) präsentiert Quartalsergebnisse

Ratos (B) wird am 04.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,475 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ratos (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,760 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 40,70 Prozent auf 4,47 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Ratos (B) noch 7,54 Milliarden SEK umgesetzt.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,46 SEK je Aktie, gegenüber -2,050 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 19,02 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 18,83 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at