Ryder System Aktie

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WKN: 855369 / ISIN: US7835491082

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Ryder System präsentiert Quartalsergebnisse

Ryder System wird am 23.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ryder System ebenfalls ein EPS von 2,27 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ryder System in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,14 Milliarden USD im Vergleich zu 3,13 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,01 USD, wohingegen im Vorjahr noch 11,94 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,02 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,67 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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