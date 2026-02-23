Ausblick: Salmon Evolution vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Salmon Evolution wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,093 NOK gegenüber 0,000 NOK im Vorjahresquartal.

Salmon Evolution soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,5 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 35,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,463 NOK im Vergleich zu -0,110 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 322,8 Millionen NOK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 467,7 Millionen NOK.

Redaktion finanzen.at