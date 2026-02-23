Salmon Evolution Aktie
WKN DE: A2QDK9 / ISIN: NO0010892094
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Salmon Evolution vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Salmon Evolution wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,093 NOK gegenüber 0,000 NOK im Vorjahresquartal.
Salmon Evolution soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,5 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 35,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,463 NOK im Vergleich zu -0,110 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 322,8 Millionen NOK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 467,7 Millionen NOK.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salmon Evolution Holding AS Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Salmon Evolution vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Salmon Evolution verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: Salmon Evolution mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Salmon Evolution legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Salmon Evolution Holding AS Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Salmon Evolution Holding AS Registered Shs
|0,42
|-0,70%