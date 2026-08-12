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WKN DE: A1JJ4U / ISIN: LU0633102719

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Samsonite International legt Quartalsergebnis vor

Samsonite International wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,040 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,390 HKD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 862,7 Millionen USD für Samsonite International, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 6,75 Milliarden HKD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,183 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,62 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,58 Milliarden USD, gegenüber 27,27 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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