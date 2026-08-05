Sappi Aktie
WKN: 921789 / ISIN: US8030692029
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sappi präsentiert Quartalsergebnisse
Sappi wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,176 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 252,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,050 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,40 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,33 Milliarden USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,701 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,290 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,39 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,40 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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