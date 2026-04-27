Seagate Technology Aktie
WKN DE: A3CQU7 / ISIN: IE00BKVD2N49
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Seagate Technology präsentiert Quartalsergebnisse
Seagate Technology wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
22 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,51 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 36,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,96 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 13,11 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,77 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 11,56 Milliarden USD, gegenüber 9,10 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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