Senseonics Holdings Aktie
WKN DE: A41MRZ / ISIN: US81727U3032
01.03.2026 07:01:06
Ausblick: Senseonics legt Quartalsergebnis vor
Senseonics wird sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,435 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,75 Prozent verringert. Damals waren -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Senseonics in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 14,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,463 USD im Vergleich zu -2,400 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 35,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 22,5 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
