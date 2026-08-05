Shift4 Payment a Aktie

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WKN DE: A2P57L / ISIN: US82452J1097

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Shift4 Payments A präsentiert Quartalsergebnisse

Shift4 Payments A wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

20 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,25 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Shift4 Payments A mit einem Umsatz von insgesamt 615,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 966,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 36,33 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,58 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,54 Milliarden USD, gegenüber 4,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

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