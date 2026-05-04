Ausblick: Shoals Technologies Group A präsentiert Quartalsergebnisse

Shoals Technologies Group A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,062 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 60,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 129,2 Millionen USD gegenüber 80,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,404 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,200 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 586,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 475,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at