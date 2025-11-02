Simon Property Group Aktie

Simon Property Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916647 / ISIN: US8288061091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Simon Property Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Simon Property Group wird am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,61 USD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,61 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,40 Milliarden USD aus – eine Minderung von 5,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Simon Property Group einen Umsatz von 1,48 Milliarden USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,49 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,55 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,70 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,96 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Simon Property Group Inc.mehr Nachrichten