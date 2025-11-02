Ausblick: Simon Property Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Simon Property Group wird am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,61 USD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,61 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,40 Milliarden USD aus – eine Minderung von 5,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Simon Property Group einen Umsatz von 1,48 Milliarden USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,49 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,55 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,70 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,96 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at