Ausblick: Sony präsentiert Quartalsergebnisse

Sony wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 44,71 JPY gegenüber 39,40 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2.732,53 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.621,62 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 206,88 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -54,700 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 12.744,95 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 12.479,62 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at