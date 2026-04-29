Ausblick: SPX Technologies legt Quartalsergebnis vor

SPX Technologies wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,56 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SPX Technologies 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 482,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei SPX Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 557,6 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,82 USD, gegenüber 5,03 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 2,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,27 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at