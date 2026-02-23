Ausblick: SPX Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

SPX Technologies wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,87 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SPX Technologies noch 1,20 USD je Aktie eingenommen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 626,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 17,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 533,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,74 USD, gegenüber 4,26 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 2,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,98 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at