Ausblick: START TODAY legt Quartalsergebnis vor

START TODAY öffnet am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 18,05 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 16,63 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,83 Prozent auf 67,15 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte START TODAY noch 62,28 Milliarden JPY umgesetzt.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 54,67 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 50,90 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 230,44 Milliarden JPY, gegenüber 213,13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at