Ausblick: START TODAY präsentiert Quartalsergebnisse

START TODAY wird am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen, dass START TODAY für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,99 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,79 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll START TODAY in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 57,25 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 54,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 57,90 JPY im Vergleich zu 54,11 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 242,18 Milliarden JPY, gegenüber 228,37 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at