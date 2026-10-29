Sumitomo Electric Industries Aktie

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WKN: 857716 / ISIN: JP3407400005

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Sumitomo Electric Industries legt Quartalsergebnis vor

Sumitomo Electric Industries wird sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 25,84 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Electric Industries noch 20,14 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 7,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1.320,34 Milliarden JPY gegenüber 1.225,03 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 116,74 JPY, gegenüber 118,44 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 5.521,16 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 5.110,17 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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