Tech Mahindra Aktie
WKN DE: A14QN2 / ISIN: INE669C01036
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Tech Mahindra präsentiert Quartalsergebnisse
Tech Mahindra wird am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
26 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 18,64 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,48 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Tech Mahindra 33 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 160,61 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tech Mahindra 139,95 Milliarden INR umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 41 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 76,58 INR, gegenüber 54,28 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 41 Analysten im Durchschnitt 638,88 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 568,15 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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