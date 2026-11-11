Tecogen Aktie
WKN DE: A114T5 / ISIN: US87876P2011
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tecogen legt Quartalsergebnis vor
Tecogen wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,063 USD. Das entspräche einem Gewinn von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,070 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 10,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,253 USD, gegenüber -0,300 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 25,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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