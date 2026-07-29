Ausblick: Tempus AI legt Quartalsergebnis vor

Tempus AI wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,143 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tempus AI noch ein Verlust pro Aktie von -0,250 USD in den Büchern gestanden.

16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 20,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 314,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 379,7 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,338 USD, gegenüber -1,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 1,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at