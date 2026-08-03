Ausblick: Ternium legt Quartalsergebnis vor

Ternium wird am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,29 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,56 Prozent erhöht. Damals waren 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Ternium nach den Prognosen von 8 Analysten 4,41 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,83 Milliarden USD umgesetzt worden.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,46 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 17,34 Milliarden USD, gegenüber 15,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at