Ausblick: The Kraft Heinz Company legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

So sehen die Prognosen der Experten für die The Kraft Heinz Company-Bilanz aus.

The Kraft Heinz Company wird am 01.11.2023 die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,656 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte The Kraft Heinz Company 0,630 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,70 Milliarden USD - ein Plus von 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Kraft Heinz Company 6,51 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD, gegenüber 2,78 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 27,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 26,49 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at