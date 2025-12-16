Ausblick: Transat AT vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Transat AT äußert sich am 17.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,126 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Transat AT 1,05 CAD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Transat AT nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 753,5 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 788,9 Millionen CAD umgesetzt worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,931 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -2,940 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,38 Milliarden CAD aus, im Gegensatz zu 3,28 Milliarden CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at