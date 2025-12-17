Ausblick: Transat AT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Transat AT wird am 18.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,126 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,05 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 753,5 Millionen CAD – ein Minus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Transat AT 788,9 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,931 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -2,940 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,38 Milliarden CAD aus, im Gegensatz zu 3,28 Milliarden CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at