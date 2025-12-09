Ausblick: Transcontinental A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Transcontinental A äußert sich am 10.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,846 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 48,42 Prozent erhöht. Damals waren 0,570 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Transcontinental A nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 741,8 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 749,3 Millionen CAD umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,63 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,41 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 2,76 Milliarden CAD, gegenüber 2,81 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at