Transcontinenta b Aktie

Transcontinenta b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 264397 / ISIN: CA8935782034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.12.2025 07:01:06

Ausblick: Transcontinental B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Transcontinental B gibt am 10.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten schätzen, dass Transcontinental B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,846 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 CAD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,01 Prozent auf 741,8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 749,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,63 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,41 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 2,76 Milliarden CAD, gegenüber 2,81 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Transcontinental Inc (B) Convmehr Nachrichten

Analysen zu Transcontinental Inc (B) Convmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Transcontinental Inc (B) Conv 23,80 32,22% Transcontinental Inc (B) Conv

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen