Ausblick: Transcontinental B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Transcontinental B gibt am 10.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten schätzen, dass Transcontinental B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,846 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 CAD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,01 Prozent auf 741,8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 749,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,63 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,41 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 2,76 Milliarden CAD, gegenüber 2,81 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at