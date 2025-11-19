Ausblick: Tsakos Energy Navigation veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tsakos Energy Navigation lässt sich am 20.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tsakos Energy Navigation die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,649 USD. Das entspräche einer Verringerung von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,670 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 19,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 161,8 Millionen USD gegenüber 200,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,03 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 659,1 Millionen USD, gegenüber 804,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at