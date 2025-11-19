Tsakos Energy Navigation Aktie
WKN DE: A2P7ML / ISIN: BMG9108L1735
|
19.11.2025 07:01:06
Ausblick: Tsakos Energy Navigation veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Tsakos Energy Navigation lässt sich am 20.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tsakos Energy Navigation die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,649 USD. Das entspräche einer Verringerung von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,670 USD erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 19,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 161,8 Millionen USD gegenüber 200,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,03 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 659,1 Millionen USD, gegenüber 804,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tsakos Energy Navigation Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
19.11.25
|Ausblick: Tsakos Energy Navigation veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: Tsakos Energy Navigation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.08.25
|Erste Schätzungen: Tsakos Energy Navigation legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.06.25
|Ausblick: Tsakos Energy Navigation präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)