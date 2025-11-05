Erste Schätzungen: Tsakos Energy Navigation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tsakos Energy Navigation wird voraussichtlich am 20.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,649 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 161,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 19,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 200,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,03 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 659,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 804,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at