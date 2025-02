Ausblick: UniCredit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

UniCredit lässt sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird UniCredit die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,22 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,64 EUR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll UniCredit nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 5,88 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,98 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,80 EUR, gegenüber 5,20 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 24,71 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 46,77 Milliarden EUR generiert wurden.

