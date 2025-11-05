Ausblick: Universal Display zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Universal Display präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,19 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,00 Prozent verringert. Damals waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 164,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 161,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,23 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,65 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 678,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 647,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at