Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Universal Display zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Universal Display präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,19 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,00 Prozent verringert. Damals waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 164,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 161,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,23 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,65 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 678,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 647,7 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Display Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Universal Display Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Universal Display Corp.
|122,90
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.