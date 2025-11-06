NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Universal Display von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Universal Display-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 212,40 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Universal Display-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,708 Universal Display-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 690,91 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Anteils am 05.11.2025 auf 146,75 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,91 Prozent abgenommen.

Universal Display wurde am Markt mit 6,76 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at