Universal Display Aktie
WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057
|Universal Display-Investition
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Universal Display von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Universal Display-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 212,40 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Universal Display-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,708 Universal Display-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 690,91 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Anteils am 05.11.2025 auf 146,75 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,91 Prozent abgenommen.
Universal Display wurde am Markt mit 6,76 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Display Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Universal Display Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Universal Display Corp.
|126,55
|2,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.