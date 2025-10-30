Universal Display Aktie

Universal Display für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

Frühes Investment 30.10.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Universal Display von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Universal Display-Aktien verdienen können.

Das Universal Display-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 99,05 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,010 Anteilen. Die gehaltenen Universal Display-Aktien wären am 29.10.2025 150,61 USD wert, da der Schlussstand 149,18 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50,61 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Universal Display betrug jüngst 7,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

