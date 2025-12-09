Ausblick: Uranium Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Uranium Energy wird am 10.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,013 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Uranium Energy noch -0,050 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 66,94 Prozent auf 5,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,068 USD je Aktie, gegenüber -0,200 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 57,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 66,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at