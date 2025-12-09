Uranium Energy Aktie

WKN DE: A0JDRR / ISIN: US9168961038

09.12.2025 07:01:06

Ausblick: Uranium Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Uranium Energy wird am 10.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,013 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Uranium Energy noch -0,050 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 66,94 Prozent auf 5,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,068 USD je Aktie, gegenüber -0,200 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 57,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 66,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Uranium Energy Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Uranium Energy Corp.mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Uranium Energy Corp. 11,67 -0,48% Uranium Energy Corp.

