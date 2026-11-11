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WKN: 590272 / ISIN: JP3829900004

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: V Technology legt Quartalsergebnis vor

V Technology gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 48,80 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte V Technology 45,13 JPY je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 20,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,75 Milliarden JPY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 14,20 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 382,38 JPY aus. Im Vorjahr waren 243,48 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 59,13 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 52,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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