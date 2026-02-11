Ausblick: Vale legt Quartalsergebnis vor

Vale lädt am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,588 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vale noch -0,190 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Vale im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 10,90 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,13 Prozent gesteigert.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,37 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 38,06 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 38,21 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at