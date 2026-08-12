Valneva Aktie
WKN DE: A0MVJZ / ISIN: FR0004056851
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Valneva informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Valneva wird am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,089 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 EUR je Aktie vermeldet.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 41,6 Millionen EUR gegenüber 48,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 13,99 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,406 EUR, gegenüber -0,680 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 151,5 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 174,7 Millionen EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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