Ausblick: Valneva informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Valneva wird am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,089 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 EUR je Aktie vermeldet.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 41,6 Millionen EUR gegenüber 48,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 13,99 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,406 EUR, gegenüber -0,680 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 151,5 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 174,7 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at