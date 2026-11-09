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WKN DE: A3CSUC / ISIN: CA92537Y1043

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: VerticalScope legt Quartalsergebnis vor

VerticalScope stellt am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten schätzen, dass VerticalScope für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,016 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 14,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 20,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,116 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,520 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 55,3 Millionen USD, gegenüber 81,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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