Vishay Intertechnology Aktie
WKN: 861320 / ISIN: US9282981086
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Vishay Intertechnology präsentiert Quartalsergebnisse
Vishay Intertechnology gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,023 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 15,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 823,5 Millionen USD gegenüber 715,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,548 USD, gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 3,46 Milliarden USD im Vergleich zu 3,07 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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