Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Wynn Resorts legt Quartalsergebnis vor
Wynn Resorts präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,15 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Wynn Resorts noch ein Verlust pro Aktie von -0,290 USD in den Büchern gestanden.
13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,69 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,77 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,74 USD, gegenüber 4,35 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 7,04 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,13 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
